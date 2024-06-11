ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский: Украина потеряла 9 ГВт мощностей генерации энергии

14:40
  • вторник
  • 11 июня 2024

К этому привели удары ВС России в ходе спецоперации

На Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии — это 80% тепловой электрогенерации и треть производства гидроэлектростанций. Такое заявление сделал во вторник, 11 июня, украинский президент Владимир Зеленский.
В Киеве усугубилась ситуация с отключением электроэнергии

По словам Зеленского, потеря такого объема энергогенерации стала следствием ударов российских ракет и беспилотников по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Политик признал, что без спонсорства Запада Украине не восстановить поврежденные объекты в ближайшие три-четыре месяца, чтобы успеть подготовиться к очередному отопительному сезону. В связи с этим Зеленский призвал западных доноров передать Украине энергооборудование, оставшееся на остановленных станциях в Европе, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о легальности ударов российских военных по объектам энергетической инфраструктуры, подчеркивал, что, "безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре".

Между тем украинские чиновники рассказали, что перед страной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России. На Украине аварийные отключения электроэнергии уже называют "новой нормой".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.