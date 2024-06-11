Зеленский: Украина потеряла 9 ГВт мощностей генерации энергии

К этому привели удары ВС России в ходе спецоперации

На Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии — это 80% тепловой электрогенерации и треть производства гидроэлектростанций. Такое заявление сделал во вторник, 11 июня, украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, потеря такого объема энергогенерации стала следствием ударов российских ракет и беспилотников по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Политик признал, что без спонсорства Запада Украине не восстановить поврежденные объекты в ближайшие три-четыре месяца, чтобы успеть подготовиться к очередному отопительному сезону. В связи с этим Зеленский призвал западных доноров передать Украине энергооборудование, оставшееся на остановленных станциях в Европе, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о легальности ударов российских военных по объектам энергетической инфраструктуры, подчеркивал, что, "безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре".

Между тем украинские чиновники рассказали, что перед страной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России. На Украине аварийные отключения электроэнергии уже называют "новой нормой".

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