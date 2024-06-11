Макрон опроверг планы досрочной отставки

Политик заверил, что не откажется от президентского кресла

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, 11 июня, что не уйдет в отставку. Так политик прокомментировал заявления ряда СМИ.

В комментарии Le Figaro Макрон заверил, что не станет досрочно отказываться от президентского кресла, каким бы ни оказался результат внеочередных парламентских выборов.

Елисейский дворец также опроверг сообщения о том, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае победы правых на парламентских выборах, сообщает радиостанция Europe 1.

Опровержение последовало за публикациями французских СМИ о том, что Макрон планирует досрочно снять с себя полномочия главы государства, если на внеочередных выборах в Национальное собрание победу одержат правые силы. Французские журналисты отмечали, что президенту Франции свойственно драматизировать ситуацию.

Глава французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла после поражения на выборах в Европарламент партии Макрона "Ренессанс" ("Возрождение") заявил, что это послание президенту Франции — оно "свидетельствует о решимости нашей страны увидеть, как Европейский союз изменит направление".

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