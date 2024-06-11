Страшный диагноз Светланы Мастерковой не подтвердился

Спортсменку готовят к выписке

Двукратная олимпийская чемпионка легкоатлетка Светлана Мастеркова была госпитализирована с подозрением на инсульт, но диагноз не нашел подтверждения. Об этом во вторник, 11 июня, рассказала член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

Как подчеркнула Привалова, у Мастерковой "ничего страшного", ее выпишут из лечебного учреждения уже 12 июня, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало сообщение в интернете о том, что у прославленной спортсменки нашли опухоль в голове, что потребовало тщательного обследования и оперативного вмешательства.

Светлане Мастерковой 56 лет, она двукратная олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года. В течение 23 лет удерживала статус обладательницы мирового рекорда в беге на милю в открытых помещениях. После завершения профессиональной спортивной карьеры выступает в качестве телевизионного комментатора и снимается в ТВ-шоу различного формата.

У Светланы Мастерковой взрослая дочь, в 2022 году она вышла замуж. Светлана признавалась, что с нетерпением ждет, когда станет бабушкой.

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