Ожидается, что женщину отпустят после допроса

Гражданка России задержана в Дании по подозрению в "содействии российской разведслужбе". Об этом во вторник, 11 июня, рассказали в датской службе безопасности.

Как отмечают в ведомстве, задержанной россиянке вменяется "обеспечение иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании". Обвинение связано с некими "денежными потоками из российских госфондов".

Предположительно, женщину не станут удерживать под стражей — ее отпустят по завершении допроса, сообщает ТАСС.

Ранее Высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил офицера бундесвера, отвечавшего за систему радиоэлектронной обороны, к 3,5 года лишения свободы. Его обвинили в том, что военный стремился "дать преимущество российским Вооруженным силам на фоне текущей политической ситуации".

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что американские спецслужбы не гнушаются использованием журналистов в качестве шпионов. Она также указала на то, что ни одна газета в США ни разу не вышла с материалом в поддержку американского журналиста Гонсало Лиры, убитого в застенках СБУ.

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