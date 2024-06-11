Опубликованы кадры уничтожения "Ланцетом" Су-25 ВСУ

После удара самолет загорелся

Минобороны России показало кадры уничтожения украинского штурмового самолета Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области.

Удар нанес барражирующий боеприпас "Ланцет" по аэродрому Долгинцево в городе Кривой Рог. В результате прямого попадания боеприпаса Су-25 ВСУ был уничтожен.

"Точность попадания и уничтожения самолета подтверждается кадрами объективного контроля", - подчеркнули в военном ведомстве.

Барражирующие боеприпасы – это дроны-камикадзе, они способны отслеживать цель и нести боевые части 3-5 килограммов, уточняет "Звезда".

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