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Корабли Северного флота проводят учение в Атлантическом океане

15:36
  • вторник
  • 11 июня 2024

Об этом рассказали в Министерстве обороны России

Корабли Северного флота проводят учение по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. Об этом во вторник, 11 июня, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.
В России начался второй этап учения ядерных сил

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, экипажи фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия.

Экипажи кораблей используют способ компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.

Этому предшествовала тренировка "Адмирала Горшкова" по отражению атаки средств воздушного нападения при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш".

Ранее в Вооруженных силах Литвы рассказали про масштабные натовские учения на Балтийском море BALTOPS 24. В них были задействованы более 30 военных кораблей союзников по НАТО, более 4 тысяч военных моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других специалистов ВМС.

Североатлантический альянс также проводит маневры с отработкой нанесения ядерных ударов по России вблизи российской границы. Глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов подчеркнул, что такая ситуация требует от российских властей адекватных ответных мер по защите и охране наших рубежей.

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