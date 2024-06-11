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Лавров ответил на слухи о ядерном союзе с Китаем и КНДР

15:35
  • вторник
  • 11 июня 2024

Все три страны выступают против агрессивной политики США

Россия не объединения в союз по ядерным арсеналам с Северной Кореей и Китаем.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

"Нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников", - подчеркнул он.

Москва выступает против "разыгрывания ядерной карты", чем сейчас занимаются страны Запада. Их поведение ведет только к конфронтации, РИА Новости

Ранее глава МИД России пригрозил США шагами в сфере ядерного сдерживания, если они разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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