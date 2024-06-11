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Словакия заявила о незаконной передаче Украине самолетов

16:03
  • вторник
  • 11 июня 2024

Права на передачу МиГ-29 у экс-министра обороны не было

Украине незаконно были переданы истребители из Словакии в прошлом году. Об этом заявил госсекретарь министерства обороны страны Игор Мелихер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в соцсети. Отмечается, что в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя будут предприняты "юридические шаги".

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Мелихер отмечает, что нет никакого экспертного анализа, который бы оправдывал передачу самолетов Киеву. При этом конституция Словакии не разрешает правительству в отставке совершать какие-либо шаги, связанные с внешней политикой. А передача самолетов, стоимостью 500 миллионов евро относится как раз к таким шагам.

Напомним, в декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству. Однако министры продолжили исполнять свои обязанности. В марте 2023 года они решили передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб".

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