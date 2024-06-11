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Зеленский позвал уехавших за рубеж сограждан восстанавливать Украину

15:55
  • вторник
  • 11 июня 2024

Многие сбежали от насильственной мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться из-за границы уже сейчас для восстановления страны. Об этом во вторник, 11 июня, пишут местные средства массовой информации.
Журналист NYT: Украинцы не хотят воевать

Как отметил Зеленский, "после окончания войны все приедут восстанавливать Украину — будут места (рабочие), будет безопасность". Украинский политик выступил "за то, чтобы украинцы приезжали из-за границы уже сейчас", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Между тем украинские чиновники рассказали, что перед страной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России. На Украине аварийные отключения электроэнергии уже называют "новой нормой".

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что по завершении конфликта Москва и Минск будут заниматься восстановлением украинской экономики – у западных стран нет заинтересованности в этом, поэтому "украинцы придут к нам за помощью".

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