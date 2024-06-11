Тем временем главные архитекторы украинского кризиса расширяют окно Овертона

Олаф Шольц в Берлине демонстрирует чудеса предусмотрительности. Протянутую руку Зеленского перед камерами игнорирует. Видимо, помнит, чем для французского парламента закончился визит украинского коллеги в Нормандию. Нет, эта гусарская рулетка не для канцлера - его карьера после выборов в Европарламент и так висит на волоске. Пусть другие рискуют.

На конференцию по восстановлению Украины слетелись спонсоры всех мастей. Но локомотив здесь, конечно, Германия. В ближайшие месяцы передаст Киеву третий Patriot и системы IRIS-T. А еще зенитные установки "Гепард", ракеты и боеприпасы.

Шольц призывает Запад еще более активно скидываться на киевский режим. Но и украинцам, сбежавшим в Европу от мобилизации, по его словам, не надо расслабляться. Придется попотеть. На фронте или в тылу - канцлер не уточняет.

Не могла, естественно, пропустить такое мероприятие и Урсула фон дер Ляйен. Рассказала, как собирается грабить Россию: "Около полутора миллиардов евро из непредвиденной прибыли от российских замороженных активов станет доступно в июле. 90% этих средств пойдут на оборону, 10% на восстановление. Мы заставим Россию платить".

Все эти разговоры про послевоенную реконструкцию особенно пикантно звучат на фоне громкой отставки Мустафы Найема - главы украинского агентства как раз по восстановлению инфраструктуры. Британская Financial Times пишет: и в Европе, и в Соединенных Штатах жутко недовольны странной кадровой политикой Зеленского, которая направлена, похоже, исключительно на узурпацию власти. Издание Times отмечает: увольнение Найема, а также Кубракова и Залужного организовал лично глава офиса президента Андрей Ермак. Этот серый кардинал, сетует газета, убирает со своей дороги даже тех, на кого опирается Запад в своей политике.

Ситуация, пишет Times, усугубляется еще и тем, что срок полномочий самого Зеленского вообще-то истек 20 мая. Собственно, именно подтверждением своей легитимности глава киевского режима сейчас и занимается, колеся по миру и встречаясь с западными лидерами. Конференция в Швейцарии нужна за тем же. Остальное - неважно. Ни то, что из 160 стран, которым выслали приглашения, участвовать будет лишь половина. Ни то, что в итоговом коммюнике, как сообщает японская пресса со ссылкой на проект документа, из десяти пунктов так называемой формулы мира Зеленского упомянуты только три.

"Это безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех заключенных и возвращение детей, депортированных в Россию. Речь не идет о выводе российских войск и восстановлении территориальной целостности Украины. Дипломатические источники сообщают, что этот пункт, на котором настаивала Украина, был исключен из проекта, поскольку учитывались мнения некоторых развивающихся стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией", - говорится в материале.

В условиях повсеместных провалов главные архитекторы кризиса традиционно расширяют окно Овертона. Точнее сказать - пробивают дно. Washington Post, ссылаясь на заявление Госдепартамента, сообщает: США сняли многолетний запрет на передачу своего оружия батальону "Азов". В России он признан террористическим и запрещен. Долгое время похожего мнения были и Штаты. Констатировали: основатели батальона придерживаются ультранационалистических взглядов. К тому же есть закон, запрещающий оказывать военную помощь иностранным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. Теперь вот за океаном вдруг передумали.

"Такая резкая смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину и украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже заигрывать с неонацистами. Это еще раз отражает актуальность нашей обеспокоенности по поводу ползучего распространения идей неонацизма в мире", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пытки мирных жителей Донбасса, убийства с особой жестокостью. Ни взгляды, ни методы одиозного полка не поменялись. Просто в США решили этого больше не замечать. Потому что так им сейчас выгодно.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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