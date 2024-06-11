Собянин накануне Дня России вручил госнаграды заслуженным москвичам

Идея о том, что свою профессию нужно любить и жить ей, объединяет всех, кто собрался в Белом зале мэрии

Врачи, педагоги, строители, спортсмены, общественники и деятели культуры, работники транспорта и метростроевцы - во вторник в Белом зале мэрии Сергей Собянин вручил государственные премии.

"Москва во все времена была надежным оплотом нашей страны: и военным, и экономическим. И сегодня Москва делает все, чтобы обеспечить наших ребят, нашу экономику страны всем для нашей победы. Огромное спасибо вам за ваш талант, за ваше трудолюбие, за ваше участие в развитие нашего любимого города и страны. Низкий вам поклон. Поздравляю вас с заслуженными наградами и с Днем России, днем суверенитета нашей страны. Сегодня это как никогда актуально. Наш долг, наша обязанность делать все, чтобы наша страна продолжала развиваться, чтобы обеспечить победу", - сказал мэр.

Самая высокая награда – Орден Александра Невского – указом президента вручена Евгению Спицину, ученому и публицисту, за серию монографий по истории России.

"Национальная идея России состоит в том, что Россия – не просто государство, а это целая цивилизация", - отметил Спицын.

Лариса Николаевна Базылева детям отдала уже больше 40 лет своей жизни. Начинала учителем химии и биологии, с середины нулевых возглавляет одну из московских школ. Признается, что сейчас с развитием технологий и доступности их в преподавании, ученики достигают все больших успехов.

"У меня были ученики, которые являлись победителями международной Олимпиады по географии. В этом году, далеко ходить не будем, в нашей школе есть абсолютный победитель заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по экологии, ученик 10 класса, у него есть шанс выступить в международной команде, защищать интересы нашей страны", - рассказывает она.

Отдельная номинация - "За безупречную службу городу Москве" более 50 лет. Награды получили Елена Кураева, директор "Детской музыкальной школы имени Бориса Александровича Чайковского", и народная артистка России Ирина Муравьёва.

Эта идея о том, что свою профессию и свое дело нужно любить и жить им, объединяет всех, кто собрался в этот день в Белом зале мэрии. Неважно, что именно каждый из этих людей делает: спасает людей, учит их, выступает на сцене, строит новые здания и дороги. Главное – делать это не только для себя.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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