Команды правительства Москвы примут участие в турнире по тэг-регби в Суздале

Соревнования пройдут 15 июня

На стадионе "Спартак" в Суздале 15 июня 2024 года пройдет V тур Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби сезона 2023/2024 среди корпоративных команд. Об этом "Вечерней Москве" сообщили организаторы мероприятия.

В мероприятии примут участие 24 команды различных компаний и организаций, включая представителей федеральной и московской власти, бизнеса, IT-компаний и общественных организаций.

Среди участников: Управление Федеральной антимонопольной службы Москвы, Департамент СМИ и рекламы Москвы, Департамент городского имущества Москвы, Х5 Group, Яндекс, СберМаркетинг, OZON, Hoff, Команда Омбудсмена, Российские студенческие отряды.

Церемония открытия начнется в 11:00.

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