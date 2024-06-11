Ребенок умер от коклюша в Казахстане

Погибшему малышу не было и двух лет

Малыш скончался от коклюша в Казазстане. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Акмарал Альназарова. Она отметила, что ЧП произошло в Карагандинской области. Об этом сообщает РИА Новости. Чиновница отметила, что малышу было чуть меньше двух лет.

Прививки от заболевания у него не было. В Минздраве заявили, что ответственность в этом случае должна быть солидарная. И врачей, и родителей, которые отказались от прививки.

В середине марта правительство Казахстана приняло решение о выделении средств на вакцинацию 800 тысяч непривитых пациентов. В том числе прививки должны были сделать и от коклюша. На это было направлено 13 миллионов долларов. За первый квартал текущего года в Казахстане было зафиксировано 392 случая заболевания. Из них 90 процентов – дети до 5 лет.

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