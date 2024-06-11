Москалькова: ни одна из российских женщин-заключенных не отправлена в зону СВО

Омбудсмен отметила, что такие просьбы от осужденных женщин поступали

Женщины-заключенные лишь в единичных случаях просили заменить им наказание на службу в зоне СВО. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит "Интерфакс".

Она подчеркнула, что удовлетворить заявления не смогли из-за возраста и статей, по которым были осуждены женщины. Напомним, согласно законодательству, отправиться в зону СВО могут осужденные по статьям небольшой и средней тяжести. А также по некоторым тяжким статьям.

Тех, кто осужден за убийства, изнасилования или совращение несовершеннолетних, за терроризм и шпионаж, в зону спецоперации не отправят.

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