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Госдума поддержала введение уголовного наказания за участие в нежелательных организациях

18:13
  • вторник
  • 11 июня 2024

Законопроект рассмотрели в первом чтении

Уголовная ответственность может быть введена в России за участие в деятельности любых иностранных организаций, которые в стране признаны нежелательными. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Государственная дума. Предполагается, что будут внесены поправки в Уголовный кодекс. Об этом сообщает ТАСС. 

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Отдельно был принят законопроект, который позволяет признавать нежелательными любые зарубежные организации. Особо пристальное внимание будет тем компаниям, в создании и поддержке которых участвуют зарубежные госорганы. 

Повторное нарушение по этой статье повлечет за собой штраф от 300 до 500 тысяч или лишение свободы на срок до четырех лет. На пять лет можно отправиться в колонию за сбор средств в пользу нежелательной организации. На шесть – за организацию ее работы.

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