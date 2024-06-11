Фестиваль "Времена и эпохи" впервые пройдет на площадках "Кинопарка"

Участие примут более 60 реконструкторов из восьми зарубежных стран

В Москве с 12 по 16 июня пройдет фестиваль "Времена и эпохи", участие в нем примут более 60 реконструкторов из восьми зарубежных стран.

"Мировое наследие давно стало базой для индустрии впечатлений, которая привлекает всех любителей истории. В этом году иностранные коллеги просили помочь им с приездом в Москву, чтобы на своем примере показать, как на самом деле обстоят дела в России. Всего гостями столицы стали более 60 реконструкторов из восьми стран. Большинство из них являются лидерами мнений в сообществах своих государств, в числе которых – Италия, Франция, Япония, Турция, Бельгия", - рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Одной из наиболее масштабных реконструкций фестиваля позволит почувствовать себя современником событий Наполеоновских войн - это будет взятие Парижа вместе с русскими солдатами в ландшафтном парке "Митино".

Кроме того, в парке "Акведук" гостей ждут битва за Пантикапей в I веке нашей эры и новая римско-боспорская война.

"Это для нас первый фестиваль, который проходит на территории "Кинопарка" "Москино". Мы открываем для публики вообще всю нашу территорию. В этом году он проходит всего лишь на двух локациях из 12 уже готовых, потому что на других локациях у нас где-то проходят съемки, где-то заканчиваем декорирование. Мы планируем, что фестиваль посетит довольно большое количество гостей. Они посмотрят мастер-классы, и им расскажут про Москву 1940-х и про Дикий Запад", - сообщил генеральный директор "Кинопарка" Кирилл Косенко.

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