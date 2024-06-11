Белоусов вручил медали "Золотая звезда" героям СВО

Из рук министра обороны награды получили особо отличившиеся военнослужащие

Отличившиеся участники спецоперации получили медали "Золотая Звезда". Их вручил министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Высшие государственные награды достались тем, кто проявил мужество и героизм. Награды вручались в Национальном центре управления обороной России. Помимо медалей военнослужащие получили именное огнестрельное оружие.

Министр поздравил солдат и офицеров с высокими наградами. Он поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач. Министр пожелал успехов в военной службе.

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