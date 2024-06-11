ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоусов вручил медали "Золотая звезда" героям СВО

18:39
  • вторник
  • 11 июня 2024

Из рук министра обороны награды получили особо отличившиеся военнослужащие

Отличившиеся участники спецоперации получили медали "Золотая Звезда". Их вручил министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Белоусов провел встречу с военными корреспондентами

Высшие государственные награды достались тем, кто проявил мужество и героизм. Награды вручались в Национальном центре управления обороной России. Помимо медалей военнослужащие получили именное огнестрельное оружие.

Министр поздравил солдат и офицеров с высокими наградами. Он поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач. Министр пожелал успехов в военной службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Андрей Белоусов во время вручения медали "Золотая звезда"
Андрей Белоусов во время вручения медали "Золотая звезда"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.