Присяжные признали Хантера Байдена виновным

Они уверены, что он нарушил правила владения оружием

Сын президента США Хантер Байден признан виновным по трем пунктам обвинения по делу о хранении оружия с нарушениями. Такой вердикт вынесли присяжные заседатели.

Накануне прокурор объявил, что собрал доказательства вины Байдена и они "неприятные и ошеломляющие". В качестве примера он привел факты употребления наркотиков сыном президента. Однако адвокаты считают, что эта информация не доказана. По крайней мере в то время, когда Хантер владел оружием.

Байдену-младшему сейчас грозит до 25 лет тюрьмы. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 750 тысяч долларов.

Ранее его отец, президент США, заявил, что примет любой приговор, который вынесут его сыну.

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