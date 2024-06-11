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Присяжные признали Хантера Байдена виновным

19:17
  • вторник
  • 11 июня 2024

Они уверены, что он нарушил правила владения оружием

Сын президента США Хантер Байден признан виновным по трем пунктам обвинения по делу о хранении оружия с нарушениями. Такой вердикт вынесли присяжные заседатели.

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Накануне прокурор объявил, что собрал доказательства вины Байдена и они "неприятные и ошеломляющие". В качестве примера он привел факты употребления наркотиков сыном президента. Однако адвокаты считают, что эта информация не доказана. По крайней мере в то время, когда Хантер владел оружием.

Байдену-младшему сейчас грозит до 25 лет тюрьмы. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 750 тысяч долларов.

Ранее его отец, президент США, заявил, что примет любой приговор, который вынесут его сыну.

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Хантер Байден
Хантер Байден
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