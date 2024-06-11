Активные боевые действия идут по всему фронту спецоперации

ВСУ отступают, бросая раненых

За минуту экипаж гаубицы "Мста-С" делает от десяти до двенадцати выстрелов в зависимости от поставленной задачи. На счету этого расчета - множество уничтоженных целей, в том числе артиллерийские орудия западного производства, колесная техника и замаскированные позиции противника. Сразу шесть из них за прошедшие сутки удалось взять штурмовикам группировки "Запад", что позволило освободить еще два населенных пункта.

Леонид Шаров, старший офицер пресс-центра группировки войск "Запад": "Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Артемовка и Темковка. Нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й и 28-й механизированным бригадам в районах Купянска и Невского. ВСУ потеряли свыше пятисот военнослужащих, установку "Краб", гаубицу М-777 и Д-30".

Охота на западную технику идет крайне активно. При помощи дрона уничтожили очередной "Абрамс". Был заснят и удар по расположению украинских боевиков в городе Северск. Также Минобороны обнародовало видео нанесения огневого поражения по аэродрому в Днепропетровске. В результате прямого попадания был уничтожен украинский Су-25.

На окраине Константиновки, одного из главных логистических узлов ВСУ, российские морпехи подошли вплотную к позициям противника. И действуя малыми группами, выбивают националистов из развалин.

Активные боевые действия ведутся по всему фронту. На ряде участков противник отступает, бросая раненных. Именно так попал в плен Кирилл Доценко.

"До тридцати лет очень мало. В основном там все сорок, сорок плюс. Молодежи нет. Те, кто хотел воевать, пошли в самом начале. И они сейчас либо в плену, либо 200", - рассказывает он.

Только за прошедшие сутки подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение сразу трем механизированным бригадам ВСУ. Противник потерял более семисот боевиков, два бронетранспортера, 12 автомобилей и одну гаубицу М-777 американского производства.

Войска группировки "Центр" тоже улучшили тактическое положение на своем участке фронта. Успешны и действия штурмовых отрядов на восточной части линии боевого соприкосновения.

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки войск "Восток": "Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригаде в районе Урожайного. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубицы М-198 и "Мста-Б".

В Национальном центре управления обороной министр Андрей Белоусов вручил во вторник звезды Героев России, а также именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава Минобороны поздравил их с высокими наградами, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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