Мишустин отметил качественное развитие отечественной промышленности

Вопреки санкциям

На программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до 2030 года будет выделено более 300 миллиардов рублей. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал на профильной стратегической сессии.

Премьер отметил, несмотря на санкции, отечественная промышленность активно развивается. Главный драйвер - машиностроение. Расширяется и выпуск компьютерного и электронного оборудования. Но ресурс для производства небезграничен. Необходимо техническое перевооружение. Речь идет об автоматизированном производстве с применением современных роботов. Государство выработало меры поддержки. Среди них - льготное кредитование на приоритетную продукцию и расширение промышленной ипотеки.

Еще один вопрос - национальный проект "Инфраструктура для жизни", который включает масштабное развитие населенных пунктов.

"Для их выполнения необходимо реализовать комплекс мер, чтобы к 2030 году сохранить набранные темпы в жилищном строительстве. Модернизировать коммунальную инфраструктуру, нарастить ее мощности, улучшить качество услуг для 20 миллионов жителей. Задача сложная. Сегодня в среднем более трети сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения нуждается в замене. Продолжить активное сокращение аварийного жилья, возведение социальных объектов. Также необходимо приводить в нормативное состояние дороги, строить новые. Обновлять общественный транспорт, обеспечивать большую связанность наших регионов", - подчеркнул премьер.

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