В Баренцевом море началась операция по спасению горбатого кита

Морское млекопитающее запуталось в сетях недалеко от Териберки

Большой, сильный, но плачет и зовет, как ребенок. Этого морского гиганта , запутавшегося в рыболовных сетях, туристы обнаружили неделю назад. Состояние краснокнижного горбатого кита определили как тяжелое.

"Кит-горбач обнаружен нами в Баренцевом море в районе Териберки. На него была накинута рыбацкая сеть. Мы его обнаружили вместе со своими сородичами. Сейчас он активно кормится, растет. И вместе с этим сеть еще глубже проникает в само тело животного", - сообщили в Росприроднадзоре.

Решено - спасать. В Териберку приехали специалисты из Южно-Сахалинска. А все неравнодушные, среди которых рыбаки, моряки, ученые и простые местные жители, даже имя ему выбрали.

"Кита назвали Станислав. Это очень хорошая практика, потому что мы можем кита отличать, различать - по хвостам или по каким-то особенным меткам. Поэтому, конечно же, этот кит, если нам удастся эта операция, станет очень большой знаменитостью в России", - отметила Анастасия Куница, специалист по морским млекопитающим, биолог.

Команда спасателей искала кита и днем, и ночью - обследовали почти 120 километров прибрежной территории Кольского полуострова. Погодные условия - чудовищные. Ветер, шторм, высокие волны, качка. Но Станислава удалось-таки найти. Теперь главное - к нему поближе подойти и спасти. Хотя в нашей стране ничего подобного еще не делали.

"На катерах подойдут поближе к животному. Дальше будет пересадка на надувные лодки. И специальным приспособлением будет сделана попытка срезать сеть. В России это первая операция, она уникальная. Никогда не проводили подобных операций по спасению китообразных. В мире ежегодно погибает несколько тысяч китов. В основном они погибают от травм, полученных от рыбацких сетей", - объяснила Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора Мурманской области.

Спасать таких пленников крайне сложно. С одной стороны, киты в районе Териберки - очень дружелюбные и общительные. Любимое развлечение - общаться с восторженными туристами. Чуть ли не погладить себя разрешают. Но подойти к попавшему в беду киту непросто. Однажды жители Магадана спасли касатку. Она погналась за нерпой и угодила на мелководье. Но речь шла о детеныше весом всего в полтонны. Он просто кроха. А взрослые киты-горбачи весят до 30 тонн.

В Териберке верят и ждут, что улучшится погода, спасатели справятся. И Станислав будет свободен. И уплывет, махнув хвостом.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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