В Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Аграрии говорят о потере трети урожая

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Василий Голубев. Он отметил, что решение принято из-за непрекращающейся засухи.

Из-за нехватки дождей уже погибло часть посевов. Аграрии говорят, что в итоге могут недосчитаться примерно трети урожая. Это связано не только с засухой, но и с предшествующими ей майскими заморозками.

Ранее из-за сложной ситуации в аграрном секторе в регионе был введен режим повышенной готовности. С 18 часов 11 июня действует режим ЧС. Он продлится до особогораспоряжения.

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