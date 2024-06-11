ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

20:21
  • вторник
  • 11 июня 2024

Аграрии говорят о потере трети урожая

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Василий Голубев. Он отметил, что решение принято из-за непрекращающейся засухи.

От заморозков в России погибли посевы на 830 тысячах гектаров
Стаи саранчи поедают посевы в Южной Америке (видео)

Из-за нехватки дождей уже погибло часть посевов. Аграрии говорят, что в итоге могут недосчитаться примерно трети урожая. Это связано не только с засухой, но и с предшествующими ей майскими заморозками.

Ранее из-за сложной ситуации в аграрном секторе в регионе был введен режим повышенной готовности. С 18 часов 11 июня действует режим ЧС. Он продлится до особогораспоряжения. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Засуха
Засуха
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.