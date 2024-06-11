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Путин и Эрдоган встретятся в июле в Астане

20:20
  • вторник
  • 11 июня 2024

Россия благодарна Турции за стремление внести вклад в урегулирование украинского кризиса

В ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС, будет поддерживать это стремление решать общие задачи.

Российский лидер добавил, что рассчитывает на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле в Астане.

Как отметил президент, Россия благодарна Турции за стремление внести вклад в урегулирование украинского кризиса.

Москва будет в контакте с Анкарой по поводу инициатив турецкой стороны по ситуации в Черном море, заключил Путин.

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Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
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