Путин объяснил снижение товарооборота с Турцией

Он считает, что это связано с корректировкой цен на товары

Снижение товарооборота между Россией и Турцией имеет определенную причину. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом. Президента цитирует РИА Новости.

Глава России считает, что товарооборот снизился из-за корректировки цен на товары. "Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время, и все будет развиваться, даже как и в прошлом году", - заявил Путин. Он напомнил, что в 2023 году товарооборот между двумя странами был рекордным.

Как ранее заявляла Валентина Матвиенко, товарооборот между Россией и Турцией в прошлом году составил 60 миллиардов долларов.

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