Названы лауреаты Госпремии России

Премии будут вручены в области науки и искусства, общественной деятельности

Названы лауреаты Государственной премии России. Это ученые, работники культуры, писатели. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Госпремию за выдающиеся достижения в области искусства присудили директору музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой и директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову. Также в этой области лауреатами стали оперный певец Ильдар Абдразаков, архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов.

В области науки и технологии отметили президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука. Также награду получит группа российских ученых за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов.

За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности премию присудили главе "Комитета семей воинов Отечества" Юлии Белеховой. А за достижения в области благотворительной деятельности - Николаю Слабжанину, исполнительному директору общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS".

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