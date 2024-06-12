Страна с размахом отмечает День России

Во всех регионах проходят праздничные мероприятия

Сегодня страна отмечает День России - один из главных государственных праздников. 12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов была принята Декларация о суверенитете. С этой даты начался современный этап истории России.

Праздник широко отмечают во всех 89 регионах - от Дальнего Востока до Калининграда. Улицы городов украшены государственными флагами и инсталляциями в цветах триколора. На центральных площадях - народные гуляния и интерактивные шоу. Многие музеи подготовили для посетителей бесплатные тематические выставки.

Большой праздничный концерт состоялся накануне на Красной площади в Москве. А сегодня в Кремле президент вручит государственные награды выдающимся деятелям науки и культуры, сообщает "ТВ Центр".

Тёплые слова о любви к Родине прозвучали с космической орбиты. Россиян поздравили с праздником Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, которые сейчас работают на МКС.

О том, как страна отмечает День России - Наталья Бабкина (смотрите видео).

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