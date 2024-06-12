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В Минобороны рассказали о подвиге сержанта Быстрова

10:56
  • среда
  • 12 июня 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о примерах мужества и героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации.

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Командир отделения, сержант Андрей Быстров обнаружил диверсионную группу ВСУ. Десять националистов передвигались по лесополосе - на фланг наших подразделений. Своевременно оповестив личный состав, Андрей выбрал удачную позицию и открыл по противнику пулемётный огонь. Все боевики были уничтожены.

Командир миномётной батареи, гвардии младший лейтенант Илья Носков вместе с боевыми товарищами удерживал оборону на одном из тактических направлений. Во время разведки с помощью беспилотника он обнаружил в замаскированном опорном пункте технику ВСУ и боевиков, которые готовились атаковать наши позиции, передал координаты своим подчинённым и приказал отрыть огонь. Враг был ликвидирован, сообщает "ТВ Центр".

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