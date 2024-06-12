Сильный ливень разрушил мост на горной дороге в Дагестане

Вода сносила всё на своём пути

В Дагестане устраняют последствия мощного ливня, в результате которого обрушилась опора моста на горной автодороге. Короткий летний дождь оказался настолько сильным, что вода буквально сносила всё на своём пути. Грязевые потоки с лёгкостью переворачивали автомобили и превращали дороги в бурные реки.

А в Забайкалье бушуют лесные пожары. Возгорания фиксируют в малодоступных районах. Там, где не может пройти техника, специалисты обустраивают минерализованные полосы при помощи контролируемых взрывов, сообщает "ТВ Центр".

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