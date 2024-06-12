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Мусульмане собираются на хадж в Мекку

11:35
  • среда
  • 12 июня 2024

Чтобы стать ближе к Аллаху

Мусульманские паломники собираются в эти дни в Саудовской Аравии перед началом хаджа к святым местам в Мекке. Там находится главная святыня Ислама – Кааба.

Считается, что хадж в Мекку раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Для верующих это - возможность очиститься от грехов и приблизиться к Аллаху. К нему обращаются и с просьбами. Паломники говорят, что в этом году будут молиться о прекращении огня в Газе.

Точные даты хаджа зависят от лунного календаря, в этом году религиозный обряд начнётся вечером 14 июня, сообщает "ТВ Центр". 

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