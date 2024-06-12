Мэр поблагодарил жителей столицы за труд и талант

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём России. Мэр отметил, что главный государственный праздник мы встречаем с гордостью за славную историю Отечества и с твёрдой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьёмся новых побед.

На протяжении столетий Москва играет ключевую роль в становлении российской государственности. И сегодня наш город является локомотивом отечественной экономики, драйвером технологического суверенитета страны, прочным тылом Армии России.

Мэр поблагодарил жителей столицы за труд и талант, помощь и поддержку, за веру и любовь к России. Он пожелал им крепкого здоровья, добра и успехов.

12 июня страна отмечает День России. В этот день в 1990 году на Съезде народных депутатов была принята Декларация о суверенитете. С этой даты начался современный этап истории России.

На Красной площади накануне вечером состоялся большой праздничный концерт, а сегодня в Кремле Владимир Путин вручит государственные награды лучшим людям страны.

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