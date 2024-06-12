Бойцы ВСУ сдаются в плен

Российские военные прорвали оборонительную линию неонацистов на авдеевском направлении. Тяжёлые бои идут в сёлах Сокол и Евгеновка. Наши штурмовые группы берут противника в кольцо и не позволяют провести ротацию. Контратаки отражены на харьковском участке. У киевских радикалов - большие потери.

Российская артиллерия бьёт точно по координатам, которые дают разведчики. От наблюдения с воздуха не скрыться. Рано или поздно противник будет обнаружен, а это означает и уничтожен.

В Волчанске идут уличные бои. Немалую помощь нашим штурмовым отрядам оказывает авиация, которая своим огнём уничтожает пути подвоза боеприпасов и ротации солдат. Уничтожены мосты, противник пытается наладить понтонные переправы через реки, но безуспешно. Аналогичная ситуация рядом с Артёмовском, где российская армия штурмует Часов Яр.

В связи с высокими потерями и нехваткой личного состава тотальная мобилизация на Украине принимает всё более дикие формы. Забирают даже врачей сокрой помощи.

По поступающей информации, минувшей ночью по военным объектам на Украине были нанесены удары высокоточным оружием. В частности, есть данные о поражении ряда целей в Киеве. Гражданская инфраструктура при этом не пострадала.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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