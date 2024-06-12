Запад планирует войну до последнего украинца

Очередной пакет санкций в отношении Москвы примут страны G7 на саммите в Италии, рассказали в Белом Доме. Объявят и о новых решениях по использованию замороженных российских активов. А ряд европейских стран предоставят дополнительную военную помощь.

Вальяжно прогуливаясь вдоль установок "Пэтриот", Зеленский, наверняка, очень хотел, чтобы все они разом были отданы Украине. Однако Берлин по итогам визита главы киевского режима в Германию пообещал пожертвовать всего лишь одну, сосредоточившись прежде всего на поставках боеприпасов и дронов.

Нидерланды также выделят Украине 60 миллионов евро на закупку беспилотников. 240 миллионов пообещала дать и Норвегия. Деньги должны пойти на усиление ПВО. Помочь с этим вроде как собирается и Вашингтон. Передачу очередной системы "Пэтриот" в Белом доме конечно опровергли. Но на встрече Зеленского с Байденом, которая пройдет на полях саммита Большой семёрки в Италии, тема поддержки Украины наверняка будет обсуждаться.

НАТО предоставило Киеву свои финансовые обязательства - выделение сорока миллиардов евро ежегодно. Деньги должны пойти, прежде всего, на закупку оружия и боеприпасов. То есть, курс на войну до последнего украинца Запад менять не собирается, причём, в долгосрочной перспективе. В такой ситуации снижение призывного возраста на Украине до 18 лет уже вполне реально. Как, впрочем, и ввод натовский войск, о котором постоянно твердит премьер-министр Венгрии.

На этом фоне шабаш Зеленского, который он организует в Швейцарии, выглядит настоящим фарсом. На это указывают и некоторые западные издания.

В общей сложности, на этот якобы мирный саммит было разослано около 160 приглашений. 2 июля Зеленский говорил, что в Швейцарию приедут представители 106 стран, а 11 июня западная пресса сообщила, что эта цифра резко упала до 78, что явно не является окончательным результатом.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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