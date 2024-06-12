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Раскрыты детали ядерных учений России и Белоруссии

12:53
  • среда
  • 12 июня 2024

Подробности сообщили в Минобороны

В Минобороны России рассказали подробности о втором этапе учений нестратегических ядерных сил. В них участвуют ракетные соединения Ленинградского военного округа.
В Кремле разъяснили значение учений нестратегических ядерных сил России

Расчёты комплексов "Искандер-М" выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Будут отработаны, в частности, задачи получения специальных боеприпасов.

В манёврах также задействованы экипажи кораблей ВМФ России. Они снарядят учебными боевыми частями крылатые ракеты морского базирования и выйдут в назначенные районы патрулирования.

Второй этап масштабных учений начался накануне. Вооружённые силы нашей страны и Белоруссии отрабатывают подготовку к применению нестратегического ядерного оружия, сообщает "ТВ Центр".

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