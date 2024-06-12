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Патриотический вечер в Москве посвятили участникам СВО

11:59
  • среда
  • 12 июня 2024

И их подвигам

Народные песни, общение с военнослужащими и большая выставка. В Москве в преддверии празднования Дня России прошёл патриотический вечер “Герои нашего времени”.

Мероприятие посвятили подвигам участников специальной военной операции. Главная цель - показать молодёжи единство многонационального российского народа в непростые для Отечества времена.

В гостинице “Космос” прошла панельная дискуссия с участием героев СВО, а вечером состоялся концерт, сообщает "ТВ Центр".

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