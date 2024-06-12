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В Москве прошёл форум "Яркие краски креативных индустрий"

12:03
  • среда
  • 12 июня 2024

Его участники решали сложные задачи

Дискуссии, обучение и концерт. Сложные задачи в необычном формате решали участники форума "Яркие краски креативных индустрий". Результат их работы можно было увидеть на сцене "Геликон-Оперы" в Москве.

Участвовали получатели грантов Президентского фонда культурных инициатив. Перед зрителями выступили джазовый оркестр, танцевальные ансамбли, молодые оперные певцы и другие артисты.

Задача форума - разработать критерии оценки творческих проектов и инструменты для измерения их эффективности. Программа включала обсуждение и обмен экспертными мнениями. И даже сам концерт стал своеобразным исследованием, сообщает "ТВ Центр".

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