В Москве прошёл форум "Яркие краски креативных индустрий"

Его участники решали сложные задачи

Дискуссии, обучение и концерт. Сложные задачи в необычном формате решали участники форума "Яркие краски креативных индустрий". Результат их работы можно было увидеть на сцене "Геликон-Оперы" в Москве.

Участвовали получатели грантов Президентского фонда культурных инициатив. Перед зрителями выступили джазовый оркестр, танцевальные ансамбли, молодые оперные певцы и другие артисты.

Задача форума - разработать критерии оценки творческих проектов и инструменты для измерения их эффективности. Программа включала обсуждение и обмен экспертными мнениями. И даже сам концерт стал своеобразным исследованием, сообщает "ТВ Центр".

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