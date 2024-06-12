Школьникам предложили спеть песни о родной стране

Лучших исполнителей наградят

Школьников со всех уголков России приглашают принять участие в патриотическом флешмобе "Песни о родной стране", который стартует сегодня.

Задачи проекта - сплотить молодое поколение, дать стимул к изучению нашей многогранной культуры. Флешмоб помогает талантливым ребятам заявить о себе и, возможно, найти своё призвание.

К участию допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Для этого нужно записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и опубликовать его в личном кабинете на портале культура для школьников. рф.

Заявки принимаются до конца месяца. По итогам акции жюри выберет 50 лучших работ. Их опубликуют на сайте проекта, сообщает "ТВ Центр".

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