ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьникам предложили спеть песни о родной стране

12:20
  • среда
  • 12 июня 2024

Лучших исполнителей наградят

Школьников со всех уголков России приглашают принять участие в патриотическом флешмобе "Песни о родной стране", который стартует сегодня.

Задачи проекта - сплотить молодое поколение, дать стимул к изучению нашей многогранной культуры. Флешмоб помогает талантливым ребятам заявить о себе и, возможно, найти своё призвание.

К участию допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Для этого нужно записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и опубликовать его в личном кабинете на портале культура для школьников. рф.

Заявки принимаются до конца месяца. По итогам акции жюри выберет 50 лучших работ. Их опубликуют на сайте проекта, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.