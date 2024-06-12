Белоусов и Герасимов доложили Путину о ходе спецоперации

Президент провёл совещание с военным руководством

Президент Владимир Путин вечером 11 июня провёл совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими военными округами. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Участники совещания доложили президенту о ходе спецоперации и планах по продолжению военных действий. Позже Путин побеседовал с участниками совещания по отдельности.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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