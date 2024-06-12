ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоусов и Герасимов доложили Путину о ходе спецоперации

11:13
  • среда
  • 12 июня 2024

Президент провёл совещание с военным руководством

Президент Владимир Путин вечером 11 июня провёл совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими военными округами. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Белоусов провел встречу с военными корреспондентами
Белоусов вручил медали "Золотая звезда" героям СВО

Участники совещания доложили президенту о ходе спецоперации и планах по продолжению военных действий. Позже Путин побеседовал с участниками совещания по отдельности.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.