Лукашенко позвонил Путину в День России

И поздравил с праздником

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии. Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днём России, сообщили в Кремле.

Также главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества с учётом договоренностей, достигнутых на переговорах 24 мая в Минске.

Известно, что сегодня, в День России Владимир Путин вручит в Кремле награды лучшим гражданам страны. А вечером 11 июня на Красной площади прошёл грандиозный концерт по случаю праздника.

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