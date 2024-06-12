В Москве растёт производство товаров для детей и подростков

Об этом сообщил Сергей Собянин

Московские производители наращивают объёмы выпуска продукции для детей и подростков. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

В частности, в столице изготавливают различное оборудование и образовательные наборы, с помощью которых школьники погружаются в мир науки, программирования, технологий и беспилотных систем.

Также в Москве производят продукты питания, одежду и музыкальные инструменты, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"