Путин в Кремле вручил награды лучшим людям страны

Сегодня отмечается День России

Владимир Путин наградил в Кремле лауреатов государственных премий за прошлый год. Торжественная церемония прошла в Большом Крёмлевском дворце, она традиционно приурочена ко Дню России.

Среди прочих награды получили руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, академик Пётр Чумаков, оперный певец Ильдар Абдразаков, глава организации "Детские деревни — SOS" Николай Слабжанин.

Обращаясь к собравшимся в Кремле, Путин отметил, что сплочённость россиян, их патриотизм и ответственность за судьбы Родины служат опорой для бойцов специальной военной операции.

"В непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Вся наша страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал президент.

Поздравляю вас с Днём России! Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием её многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед. Считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества.

12 июня страна отмечает День России. Традиционно в регионах проходят праздничные мероприятия и концерты. Накануне большой концерт по случаю праздника состоялся на Красной площади.

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