ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в Кремле вручил награды лучшим людям страны

13:02
  • среда
  • 12 июня 2024

Сегодня отмечается День России

Владимир Путин наградил в Кремле лауреатов государственных премий за прошлый год. Торжественная церемония прошла в Большом Крёмлевском дворце, она традиционно приурочена ко Дню России.

Среди прочих награды получили руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, академик Пётр Чумаков, оперный певец Ильдар Абдразаков, глава организации "Детские деревни — SOS" Николай Слабжанин.

Обращаясь к собравшимся в Кремле, Путин отметил, что сплочённость россиян, их патриотизм и ответственность за судьбы Родины служат опорой для бойцов специальной военной операции.

"В непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Вся наша страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал президент.

Поздравляю вас с Днём России! Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием её многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед. Считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества.

12 июня страна отмечает День России. Традиционно в регионах проходят праздничные мероприятия и концерты. Накануне большой концерт по случаю праздника состоялся на Красной площади.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Почетный караул перед началом церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
Почетный караул перед началом церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.