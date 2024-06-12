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До 2026 года в Москве построят 7 пешеходных мостов

18:49
  • среда
  • 12 июня 2024

Подробности сообщил Сергей Собянин

Ещё семь пешеходных мостов появится в Москве до 2026 года. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас идёт строительство мостов через Водоотводный канал Москвы-реки на пути туристического маршрута от Парка Горькогo к Балчугу, через Яузу вблизи МГТУ имени Баумана, через Нагатинский затон.

Ещё две переправы проектируются. Два моста построят в районе набережной Марка Шагала и затона Новинки. Ещё два объекта появятся в районе Островной улицы и около парка "Фили".

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