Первые корабли ВМФ России прибыли на Кубу

В рамках дружеского визита

Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы – Гавану. В ударную группу флота входят подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", сообщает РИА Новости.

В порту пройдут две торжественные церемонии приветствия российских кораблей - отдельно для фрегата и атомного подводного крейсера. Дружеский визит продлится до 17 июня.

Российские моряки встретятся с военно-морским командованием Кубы и губернатором Гаваны, посетят знаковые исторические места.

Известно, что ни один из российских кораблей не несёт ядерного оружия, их стоянка в Гаване не представляет угрозы для региона.

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