Пашинян предупредил о выходе Армении из ОДКБ

Политик не назвал сроки

Армения готова к выходу из ОДКБ. Это следует из заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна. Сроки ещё не определены, отметил глава кабмина, но это рано или поздно произойдёт.

"Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном", - приводит ТАСС слова Пашиняна.

Ранее глава армянского правительства обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году. При этом политик не назвал эти государства.

Также сообщалось, что Армения не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

Эксперты предрекали, что Армения в любом случае выйдет из ОДКБ. В последний год Ереван намекал на это и делал соответствующие заявления.

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