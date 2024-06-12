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Пашинян предупредил о выходе Армении из ОДКБ

16:58
  • среда
  • 12 июня 2024

Политик не назвал сроки

Армения готова к выходу из ОДКБ. Это следует из заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна. Сроки ещё не определены, отметил глава кабмина, но это рано или поздно произойдёт.

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"Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном", - приводит ТАСС слова Пашиняна.

Ранее глава армянского правительства обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году. При этом политик не назвал эти государства.

Также сообщалось, что Армения не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

Эксперты предрекали, что Армения в любом случае выйдет из ОДКБ. В последний год Ереван намекал на это и делал соответствующие заявления.

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