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В Москве расширяется программа стимулирования создания мест приложения труда

19:45
  • среда
  • 12 июня 2024

Подробности сообщил мэр города

В Москве расширяется программа стимулирования создания мест приложения труда. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Благодаря этому у инвесторов появятся возможности для строительства поликлиник, школ и детских садов. Льготы от города можно получить при строительстве соцобъектов за пределами участков, входящих в один проект планировки территории с льготируемой жилой застройкой.

Главное условие – все социальные объекты нужно расположить в шаговой доступности от жилых домов.

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