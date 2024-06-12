Подробности сообщил мэр города

В Москве расширяется программа стимулирования создания мест приложения труда. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Благодаря этому у инвесторов появятся возможности для строительства поликлиник, школ и детских садов. Льготы от города можно получить при строительстве соцобъектов за пределами участков, входящих в один проект планировки территории с льготируемой жилой застройкой.

Главное условие – все социальные объекты нужно расположить в шаговой доступности от жилых домов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"