Подробности сообщил мэр города
В Москве расширяется программа стимулирования создания мест приложения труда. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Благодаря этому у инвесторов появятся возможности для строительства поликлиник, школ и детских садов. Льготы от города можно получить при строительстве соцобъектов за пределами участков, входящих в один проект планировки территории с льготируемой жилой застройкой.
Главное условие – все социальные объекты нужно расположить в шаговой доступности от жилых домов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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