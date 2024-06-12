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Известные москвичи приняли участие в съёмках клипа на песню Родиона Газманова "Россия"

18:40
  • среда
  • 12 июня 2024

Премьера клипа приурочена ко Дню России

В День России Родион Газманов опубликовал в Сети клип на песню "Россия". В съёмках приняли участие актёр Евгений Герасимов, спортсменки Мария Киселёва и Ирина Слуцкая, главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева и казачий хор.

Песню "Россия" Газманов написал после гастрольного тура по стране. Он назвал её манифестом любви к Родине и людям. Певец часто исполняет эту песню на сборных концертах, ею Родион обычно закрывает свои сольные выступления.

Я горжусь своей родиной, ее славной историей и богатой культурой, достижениями в науке, технологиях и спорте. А в основе всех открытий, побед и прорывов – люди сильные духом, отзывчивые и преданные своему делу.

Помимо занятий музыкой, Родион Газманов является членом общественного совета Западного административного округа Москвы.

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Cъёмка клипа на песню Родиона Газманова "Россия"
Cъёмка клипа на песню Родиона Газманова "Россия"
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