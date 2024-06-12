США ввели новые санкции против России

Они коснулись 300 физических и юрлиц

Под новые санкции США попали Мосбиржа, Гознак, российские суда для перевозки СПГ, компании "Русгаздобыча", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-3", "Золото Селигдара", Амурский металлургический комбинат, сообщает ТАСС.

Всего Госдеп и Минфин США вместе ввели санкции в отношении 300 физических и юридических лиц за помощь России в СВО, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Американские санкции коснулись тех, кто оказывает помощь энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России, отметил он. Также под санкции попали китайские компании и глава Гагаузии Евгения Гуцул.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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