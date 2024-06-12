Центробанк объявил о прекращении торгов долларами и евро

С 13 июня

Мосбиржа с 13 июня приостанавливает биржевые торги и расчёты поставочных инструментов в долларах США и евро. Это решение обусловлено новыми американскими санкциями, сообщает Центробанк России.

Сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Курсы валют теперь будут определяться с использованием банковской отчётности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Гражданам нет смысла беспокоиться, заверил регулятор. Они могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах остаются сохранными.

Сегодня под новые санкции США попали Мосбиржа, Гознак, российские суда для перевозки СПГ, компании "Русгаздобыча", "Золото Селигдара", Амурский металлургический комбинат, несколько китайских компаний и глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"