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Центробанк объявил о прекращении торгов долларами и евро

19:20
  • среда
  • 12 июня 2024

С 13 июня

Мосбиржа с 13 июня приостанавливает биржевые торги и расчёты поставочных инструментов в долларах США и евро. Это решение обусловлено новыми американскими санкциями, сообщает Центробанк России.  

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Сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Курсы валют теперь будут определяться с использованием банковской отчётности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Гражданам нет смысла беспокоиться, заверил регулятор. Они могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах остаются сохранными.

Сегодня под новые санкции США попали Мосбиржа, Гознак, российские суда для перевозки СПГ, компании "Русгаздобыча", "Золото Селигдара", Амурский металлургический комбинат, несколько китайских компаний и глава Гагаузии Евгения Гуцул.

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