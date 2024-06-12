Путин открыл спортивные игры стран БРИКС

Они стартовали в Казани

В Казани открылись спортивные игры стран БРИКС. К участникам соревнований обратился президент Владимир Путин.

"Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!" - сказал глава государства в видеоприветствии участникам церемонии открытия игр.

Путин пожелал спортсменам удачных стартов и ярких побед, а зрителям и болельщикам - ярких и незабываемых впечатлений.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Соревнования стартуют 13 июня. В них примут участие около трёх тысяч спортсменов из почти ста стран мира. В программе значатся 27 видов спорта, среди которых есть ушу, каратэ, корэш и шахматы.

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