Новые данные о ходе СВО

Информация о ходе специальной военной операции. Подразделения группировки "Запад" отбили у неприятеля 17 опорных пунктов, тем самым улучшив свое тактическое положение по переднему краю в районе Петропавловки, Купянска и Серебрянского лесничества. В рамках контрбатарейной борьбы подавлено более 100 вражеских объектов. За сутки на данном участке фронта потери ВСУ составили порядка 500 военнослужащих.

Экипажи РСЗО "Град" ударом осколочно-фугасных ракет уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ, которые стягивались для формирования второй линии обороны противника.

Получив координаты цели от воздушной разведки, артиллеристы выдвинулись на огневую позицию и уже через минуту открыли огонь по неприятелю, затем оперативно сменили дислокацию, чтобы не дать врагу нанести ответный удар.

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