Стали известны новые герои СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Штурмовики под командованием гвардии старшего лейтенанта Павла Гущина заняли выгодный рубеж, скрытно обойдя высоту, на которой закрепился противник. В скоротечном бою часть националистов была уничтожена, остальные сдались в плен. Грамотные действия Павла Гущина обеспечили нашим войскам продвижение в глубь обороны врага на стратегически важном направлении.

Гвардии рядовой Владислав Комлев задержал группу диверсантов в месте дислокации российских войск. Во время боевого дежурства Владислав заметил подозрительный автомобиль. На машине отсутствовали госномера. А у находящихся внутри было видно оружие. Гвардии рядовой Комлев с товарищами незаметно подобрались к злоумышленникам и захватили их.

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